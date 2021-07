Le DP veut légiférer sur le travail et le logement

La fraction DP à la Chambre a été la première à dresser lundi son bilan de l’année parlementaire qui se termine cette semaine. Une année encore marquée par la pandémie, mais l'ambiance est désormais «à la confiance et à l’optimisme», a lancé Gilles Baum, président de la fraction, qui fait référence à la campagne de vaccination qui a vidé les hôpitaux, malgré une reprise de l’épidémie.

Selon lui, les députés ont dû, cette année, «trouver un équilibre entre sécurité sanitaire et défense des libertés», a déclaré Gilles Baum pendant son discours. Il estime que ce leitmotiv a permis «de mieux passer la crise que la plupart des pays d’Europe et du monde», s’appuyant sur la récente étude de l’hebdomadaire Der Spiegel. L'élu a même évoqué «le modèle flexible du Luxembourg». Bien que libéral, le député loue les interventions massives de l’État dans l’économie, car «il fallait absolument sauver les entreprises de la faillite, afin de préserver les emplois».

Pour les prochains mois, le DP entend améliorer le quotidien des travailleurs, en renforçant le cadre du télétravail, Gilles Baum estimant probable «la possibilité d’un ou deux jours par semaine et par salarié». Globalement, il prône «davantage de flexibilité sur le temps de travail. Le «droit à la déconnexion» fait aussi partie des priorités bientôt défendues à la Chambre, tout comme l’égalité de l’accès au congé de paternité pour les salariés et les indépendants et la défense des produits locaux. Mais la plus grande priorité restera le logement, car «l’offre ne suit pas la demande et les prix montent encore et toujours», a affirmé un Gilles Baum un brin fataliste.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)