Le LIH dans les meilleurs instituts de recherche

C’est désormais officiel. Le Luxembourg Institute of Health (LIH) figure dans le classement international des instituts de recherche de pointe (hors universités), se félicite-il dans son rapport d'activité 2018. Selon ce classement établi par le Times Higher Education, un mensuel anglais spécialisé dans le domaine des études supérieures, le LIH est le 7e meilleur institut de recherche européen et 15e dans le monde.

L'an dernier, les chercheurs du LIH ont notamment réalisé une découverte majeure sur le cancer du sein. En outre, des études significatives ont été conduites dans le domaine des allergies alimentaires. «L’une d’entre elles a permis la validation d’un nouveau test de dépistage du syndrome alpha-gal, une allergie à la viande rouge», souligne le LIH. En santé publique, une étude portant sur la fragilité chez les personnes âgées a analysé des scores de fragilité sur leur valeur prédictive pour le développement de maladies et la mortalité. «Les résultats montrent une association entre fragilité, maladies cardiovasculaires et mortalité et aideront les cliniciens à choisir l’outil le plus approprié pour évaluer la fragilité de leurs patients et mieux en prévenir les conséquences», explique l'institut.

La santé numérique, «un sujet à suivre»

En termes de développements structurels, le LIH et le Laboratoire national de santé (LNS) ont créé Lux Gen, le premier centre national de séquençage. Cette nouvelle plateforme technologique permet aux chercheurs d’avoir accès à la technologie de séquençage Next Generation Sequencing. «Ce terme regroupe un ensemble de méthodes de séquençage performantes qui permettent de lire rapidement et simultanément de grandes fractions d'information génétique, et ceci à un coût modéré, note le LIH. Entre autres applications, la technologie peut être utilisée pour détecter des anomalies génétiques responsables de maladies».

Pour les années à venir, le LIH souhaite notamment saisir les opportunités offertes par le domaine de la santé numérique, «un sujet à suivre».

(ol/L'essentiel)