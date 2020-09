Le tram peut rouler un mois grâce au soleil

Ce n'était pas prévu à la base, mais le tout est effectif depuis le mois de février 2020. Sur les 6 100 mètres carrés de l'atelier de la «neien Tramsschapp», 4 000 mètres carrés sont désormais utilisés par des panneaux photovoltaïques. «Nous avons eu la chance d'être soutenus par Lydie Polfer, la bourgmestre de Luxembourg, sur ce projet», nous a précisé, ce jeudi, Frédéric Guinchan, directeur administratif et financier de Luxtram, «car à la base, d'autres élus imaginaient plutôt un toit végétal».

Coût de l'installation: près de 500 000 euros. Et sur une prévision annuel, Luxtram espère atteindre les 500 méga watts/heure. «Lors de l'année 2020, on sera au-dessus de cette prévision», se félicite Frédéric Guinchan, «car on a eu un superbe été, alors que l'on avait déjà produit beaucoup d'électricité au printemps. À la date de ce jeudi 24 septembre 2020, on a déjà produit 470 méga watts/heure depuis le mois de février. Donc, on sera au-dessus des 500 méga watts/heure, c'est sûr et certain, à la fin de cette année».

Mais à quoi sert donc cette production d'électricité? «Cela permet d'alimenter le tram en électricité pendant un mois», se réjouit encore le directeur administratif et financier de Luxtram. «Ou dans un autre ordre de grandeur, cela représente la consommation annuelle de 110 ménages. Les 470 méga watts/heure correspondent à 280 tonnes de CO2 qui n'ont pas été rejetées». Et toute cette énergie est ensuite réinjecté dans le réseau du tram, mais indirectement. «Sur le papier, c'est vendu à Enovos et cela repart dans le réseau».

(fl/L'essentiel )