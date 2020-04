Pas de fête de la musique, l'été s'annonce calme

L'épidémie de coronavirus a (déjà) eu raison de certains événement estivaux. La ville de Dudelange vient en effet d'annoncer l'annulation de la fête de la musique, qui devait se tenir le 19 juin 2020. Elle suit ainsi l'exemple de Differdange qui avait annulé le Blues Express (11 juillet), mercredi.

La fête des Hauts Fourneaux (4 et 5 juillet) avait également dû être rayée des programmes cette année. Des petits coups de tonnerre qui devraient donner le ton pour les événements des mois d'été... Ces décisions montrent que les autorités n'estiment pas raisonnable de rassembler plusieurs milliers de personnes à un même endroit. Même à la fin du mois de juin et au début du mois de juillet.

«Ne pas mettre en péril la santé de notre population »

L'année passée, 25 000 personnes s'étaient donné rendez-vous dans les rues de la quatrième ville du pays. Bien trop risqué pour les autorités communales. «Cette décision a été prise afin de ne pas mettre en péril la santé de notre population et des très nombreux visiteurs du festival, et s’inscrit parfaitement dans la liste des mesures déjà prises par la ville de Dudelange et le gouvernement», explique le centre opderschmelz.

«Contactés en amont de cette décision, pratiquement tous les artistes déjà confirmés pour cette édition ont soutenu le report en confirmant leur participation pour 2021», poursuit le communiqué.

Tous les regards se portent désormais sur les grands rassemblements de l'été dans le reste du pays, et en particulier à Luxembourg-Ville. Quid du Siren's Call (27 juin), des événements du «Summer in the City»? Mais surtout de la fête nationale, le 22 juin au soir, dans les rues de la capitale...

(Thomas Holzer/L'essentiel)