«Brigitte Macron, c'est le vrai chic à la Française»

La chanson choisie par Christiane Wickler

Frank Sinatra - My Way (1969)



«J'ai choisi l'adaptation anglaise de la chanson "Comme d'habitude" de Claude François, car il y a quelques années, je me baladais dans Central Park à New-York et je me posais des questions sur mon entreprise et moi-même et j'ai alors décidé de sortir de mes habitudes et de poursuivre mon chemin, "My Way" en anglais», a précisé Christiane Wickler, administrateur délégué de Pall Center.

Née le 21 février 1960, Christiane Wickler est administrateur délégué de Pall Center. Elle a répondu aux questions de Jean-Luc Bertrand, dans la séquence «Speed Dating», diffusée tous les jours sur L'essentiel Radio. «Si je ne m'occupais pas mes fonctions actuelles, je ferais de la politique, mais non, j'ai essayé et ça n'a pas marché», a rappelé celle qui est devenue députée Déi Gréng en 2013 avant de démissionner en 2014. «Je serais peut-être tenancière de café. C'est un bon lien social où l'on peut être radical, car il y a le bar qui sépare. On peut surtout y tisser des liens et mettre les gens ensemble.»

Quand Jean-Luc Bertrand lui a demandé ce qu'elle arrivait à faire et que les autres ne pouvaient pas faire, Christiane Wickler a affirmé immédiatement: «Me casser la figure, me ramasser et continuer. Je suis très forte pour ça. Je vois toujours le bon côté des choses dans une société où l'on se plaint beaucoup, alors que l'on a beaucoup de chance de vivre ici. De mes 20 ans, il me reste le souvenir d'avoir commencé dans l'entreprise de mon père où on a été drillé pour être des valets de l'entreprise familiale. Et j'ai très vite compris que ce n'était pas mon truc de rester dans une entreprise où l'on construisait des routes. Je ne voulais pas rester dans un bureau et il me fallait du mouvement».

Retrouvez l'intégralité de cette séquence en l'écoutant ci-dessus.

(fl/L'essentiel)