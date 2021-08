Colis non livré? Internet défaillant? L'ILR peut aider

Résilié en bonne et due forme, l'abonnement de ce résident continuait à lui être facturé. Et on sait tous comme il peut être compliqué de faire entendre raison à un call center. Du coup, plutôt que d'entamer des démarches judiciaires qui peuvent vite s'avérer très chères, l'usager s'est tourné vers l'Institut luxembourgeois de la régulation (ILR). Celui-ci offre depuis 2011 un service de médiation pour résoudre les litiges en matière de consommation dans certains secteurs et cet abonnement a été sa 1 000e demande de médiation.

Chaque année, «l'ILR reçoit en moyenne une centaine de demandes de médiation», indique l'Institut, dans un communiqué publié ce mardi. En 2020, 134 demandes ont été introduites et depuis le début de l'année en cours, 80 nouvelles demandes ont été adressées à l'ILR. «Depuis la création du service, les demandes sont en constante augmentation», relève l'ILR. «La majorité des demandes concerne les services de communication électronique».

Numéros surtaxés et colis non livrés

Mais d'autres secteurs voient le nombre de litiges augmenter. Ainsi, «dans le domaine des services postaux, le nombre des requêtes a doublé entre 2019 et 2020». La plupart des demandes dans ce secteur concernent la livraison de colis qui n'arrivent pas à destination. Dans le secteur de l'électricité et du gaz, le service de médiation doit surtout s'occuper de questions de comptage et de facturation, ou de mauvaise lecture des compteurs.

La téléphonie, qui fait aussi partie des domaines de compétence de l'ILR, suscite des disputes liées aux factures, par exemple des services de messagerie surfacturés auxquels les usagers peuvent s'abonner pour recevoir des jeux, concours, sonneries, horoscopes et autre météo. Les appels à des numéros surtaxés ont aussi posé problème ces dernières années. «L'ILR tient à rappeler que le consommateur doit être informé au début de l'appel qu'il s'agit d'un numéro surtaxé» et il doit savoir combien cela va lui coûter. «Le consommateur a ainsi la possibilité de raccrocher pour éviter des coûts trop élevés».

«Rétablir le dialogue»

Côté Internet fixe, «les litiges ont augmenté dernièrement», selon l'ILR. Ils sont notamment liés aux frais d'installation ou à l'activation du service Internet, ou encore «à une mauvaise qualité du service» lors de dépannages. Parfois aussi, le débit Internet promis ne peut être fourni en raison de câblage au domicile de mauvaise qualité.

L'ILR dispose depuis 2016 d'une compétence exclusive pour traiter les litiges de consommation qui tombent dans son champ de compétence, statut attribué par le ministère de l'Économie. «L'ILR constate que la procédure de médiation permet de rétablir le dialogue entre les parties en cause qui du fait de leurs connaissances et compétences techniques se retrouvent souvent dans des position inégales», explique l'institut. «Le service de médiation les réunit autour d'une table, les incite à présenter chacune sa position et les aide ainsi à trouver une solution à l'amiable. La grande majorité des litiges se soldent par un accord».

(jw/L'essentiel)