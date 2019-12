La gastro-​​entérite est arrivée au Luxembourg

Attention à l'approche des fêtes, il serait dommage de souffrir de maux de ventre au moment de Noël. Et pourtant, la gastro-entérite est là, et bien là! Alors qu'une épidémie sévit actuellement à la frontière française, «des cas sporadiques» ont été signalés au Luxembourg, explique à L'essentiel le docteur Pierre Weicherding, médecin-chef de l’Inspection sanitaire de la direction de la Santé.

Aucun chiffre précis ne peut être communiqué, puisque la maladie n'est pas répertoriée au Grand-Duché. «C'est un phénomène connu et attendu qui se répète chaque année dans les pays de l’Europe, à la même saison, c’est-à-dire dans les mois d’automne. Il peut durer jusqu'au début du printemps», précise-t-il.

«Il n’est pas possible d’empêcher cette maladie d’apparaitre»

Pour le ministère de la Santé, «il n’est pas possible d’empêcher cette maladie d’apparaitre, même si certaines mesures de précaution permettent de freiner son évolution et sa distribution». Pour ceux qui voudraient l'éviter, quelques gestes d'hygiène élémentaires sont indispensables, comme le fait de se laver les mains régulièrement pendant au moins 30 secondes. Autre conseil, il est important de «bien chauffer toute nourriture».

Le temps d'incubation est de six heures en moyenne et les principaux symptômes (vomissements et diarrhée) durent entre un et deux jours, rappelle le médecin. Des mesures spécifiques sont toutefois mises en place au Luxembourg pour protéger les personnes les plus fragiles, notamment dans les crèches et maisons de retraite. «Les personnes malades sont à isoler si possible des personnes sans signes de maladie. Les enfants malades sont à écarter des structures d’accueil», conclut le docteur Pierre Weicherding.

(Thomas Holzer/L'essentiel)