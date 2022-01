Jessie Thill veut défendre l’égalité et l’environnement

La plus jeune députée de la Chambre n’est plus Djuna Bernard (29 ans) mais Jessie Thill (25 ans). L’écologiste a été assermentée mercredi au début de la séance du jour, en remplacement de Carlo Back, qui a arrêté sa carrière politique à la veille de ses 70 ans. «Je suis très contente, c’était un moment émouvant. Ce n’était d’ailleurs pas facile de tenir le discours à la Chambre, alors que tout le monde me regardait», a-t-elle déclaré peu après dans un grand sourire. À la tribune de la Chambre, son père s’est dit «très fier». «Je suis engagé dans les mouvements écologiques depuis 40 ans, mais c’est elle qui s’est lancée en politique», témoigne-t-il.

Loin du record



Si Jessie Thill, 25 ans, est la plus jeune députée de l'actuelle Chambre, elle n'est pas la plus jeune de l'histoire. Le record revient toujours à Michel Wolter, qui avait fait son entrée dans l'institution en 1984, à seulement 21 ans. À 59 ans, il siège toujours sur les bancs du CSV.

«Il est important que les jeunes soient représentés, surtout vu l’actualité qui les touche», a déclaré celle qui est entrée le jour d’un débat-marathon sur l’obligation vaccinale. Le premier discours de la députée a été consacré aux questions climatiques, au logement et à la lutte contre les inégalités, des sujets qui lui «tiennent à cœur». «Je me bats pour une société plus inclusive», a lancé Jessie Thill à la tribune. «Il y a des inégalités de genre, les femmes restent sous-représentées en plein d’endroits», a encore déclarée la nouvelle élue.

Jessie Thill, qui reste échevine à Walferdange, a déjà «une petite idée» du travail qui l’attend, puisqu’elle participe «depuis quelques mois aux réunions de fraction». Son intégration se serait très bien passée, mais le travail concret débute jeudi, avec une réunion de commission sur la sécurité intérieure.

D'Jessie Thill (déi gréng) gouf haut als nei Deputéiert an der Chamber vereedegt. Si ersetzt de Carlo Back➡ https://t.co/3AafY5d4vZ pic.twitter.com/p4RcgpMc6D — Chambre des Députés (@ChambreLux) January 19, 2022

(Joseph Gaulier/L'essentiel)