Caritas Luxembourg entre «peur» et «fierté»

Caritas Luxembourg présentait mardi son rapport annuel 2020, année «très difficile», la crise sanitaire ayant «touché de plein fouet les personnes vulnérables», a confié sa présidente, Marie-Josée Jacobs. «La peur pour ces personnes nous a accompagnés tout au long de l’année» mais «je ne peux être que très fi ère de tout ce que nous avons accompli en 2020», a-t-elle souligné.

Forte d'un budget de 88,65 millions d'euros dont 2,79 millions d'euros de dons collectés, Caritas Luxembourg, ses 859 collaborateurs, ses 565 bénévoles et ses 188 stagiaires et apprentis ont pu venir en aide à près de 21 000 personnes au Luxembourg et plus de 100 000 personnes dans le monde à travers des différents programmes qu'elle propose.

Aide à plus de 11 000 jeunes

Au Grand-Duché, près de 6 200 personnes ont fait appel aux services d'écoute et de conseil de l'association. 860 personnes, dont 308 enfants, ont notamment pu être aidées par la mise en place du 7 avril au 31 août, de la Corona Helpline, «un service d’aide sociale pour les personnes qui, à cause de la crise sanitaire, avaient du mal à joindre les deux bouts».

L'association a aussi donné un coup de main à 3 400 personnes pour se loger et notamment 1 236 sans-abri via la Wanteraktioun et 1 018 demandeurs de protection internationale via les 12 foyers qu'elle gère à travers le pays.

Plus de 11 000 enfants et jeunes ont bénéficié d'un service de Caritas que ce soit dans les structures d'aide à l'enfance (foyer BEO, Kannerhaus Yakari et Kirykou), l'écoute par le Kanner-Jugendtelefon ou les activités récréatives proposées par Young Caritas.

739 nouveaux bénéficiaires des épiceries sociales

L'association se félicite d'avoir maintenu les épiceries sociales ouvertes: «elles ont fait face à un afflux sans précédent», indique l'association, qui souligne que 739 nouveaux bénéficiaires se sont présentés dans les magasins au cours de l’année (+16%). Les quatre magasins de Luxembourg-Ville, Redange-sur-Attert, Esch-sur-Alzette et Diekirch sont venus en aide à 5 203 personnes, dont 1 360 enfants. Le magasin de la capitale a vu sa fréquentation grimper de 35%, celui d'Esch de 10%.

(Editpress)

Caritas a également aidé 1 100 personnes à s'intégrer par le travail ou une occupation via surtout l'Atelier thérapeutique d'Ehlerange.

À noter que pour ne pas rajouter de l'isolement à l'isolement, Caritas Luxembourg a distribué des tablettes numériques aux personnes qu'elle a prises en charge dans les foyers et les logements encadrés qu'elle gère. 1 053 personnes ont pu bénéficier de ce précieux soutien.

(mc/L'essentiel)