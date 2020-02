Que faire ce week-​​end au Luxembourg?

Insolite Une vraie fausse fête de mariage

Après le succès de son édition estivale, la «Fake wedding party» (la fausse fête de mariage) est de retour ce samedi soir pour une édition hivernale au Gotham, à Luxembourg. Ce concept bouscule les idées reçues sur la fête de mariage. Plus besoin d'attendre l’occasion de vraies noces. Pas de cadeaux, pas de cérémonie interminable, pas de tonton gênant. La Fake wedding party ne conserve que les bons côtés d'une fête de mariage et recrée les côtés moins festifs avec parodie. La tenue correcte en revanche reste de mise, comme le lancer de bouquet, la danse des mariés et le gâteau. Les tickets sont à 15 euros en ligne et à 18 euros en caisse du soir.

Tradition Se déhancher au Premier Bal

Le Premier Bal, dont la 67 édition a lieu ce samedi soir, rassemble chaque année un public de 800 personnes où petits, grands, amis et familles se déhanchent pour la bonne cause (le bénéfice de la soirée sera versé à l'ONG "MPG Responsability Now"). Jazz, danses latines, hip-hop ou encore ballet, la soirée sera rythmée par des représentations artistiques aussi variées les unes que les autres. Une première compétition, incluant quatre styles de danse de salon, sera également organisée. Prix: 35 et 40 euros. Réservation: 22 64 76. Tenue de soirée exigée.

Environnement Un premier festival Anti Gaspi à Differdange

«Ces dernières années, nous avons vu des groupes de citoyens se former pour lutter contre le gaspillage», souligne Carole Hesse, de la Ville de Differdange. L’écologie étant dans l’air du temps, la commune a décidé d’organiser ce dimanche au Hall O à Oberkorn sont tout premier festival Anti Gaspi. Le festival revêt un aspect social et écologique. Il vise à sensibiliser les visiteurs et à leur donner des astuce pour récupérer, réutiliser et recycler. Les visiteurs trouveront une expo, des stands d’information, de démonstration et de vente, notamment de textiles de seconde main et de produits bio, et un repair café.

Salon Des vins de Bordeaux et d'Aquitaine à goûter

Les Vignerons Indépendants d’Aquitaine organisent ce week-end la 15e édition du Salon des vins de Bordeaux et d’Aquitaine. Près de 30 exposants présenteront leurs vins dans les halls de Luxexpo The Box à Luxembourg, ce vendredi et ce samedi, de 11h à 21h, et ce dimanche, de 11h à 18h. Entrée: 4 euros.

Concert Blaya va envoyer ses vibes kuduro

Blaya va chauffer la scène de la Rockhal ce vendredi soir (21h), à Esch-Belval. Née au Brésil et ayant grandi au Portugal, l'artiste de 32 ans mêle kuduro, afro-house et funk brésilien, pour offrir un cocktail dansant irrésistible. Elle s'est notamment fait connaître pour ses hits «Baza», «Vem Na Vibe» et surtout «Faz Gostoso». Celle qui a chanté aux côtés de Buraka Som Sistema a même été nommée aux derniers MTV Europe Music Awards.

«Baza» de Blaya:

Animations Le Casino Luxembourg monte le son

Pour l’expo «Sitting for decades», de Patrick Muller, le Casino Luxembourg organise, de ce vendredi à ce samedi, un symposium sur les pratiques sonores dans les arts. Concerts, conférences et ateliers pour petits et grands sont prévus.

Concert Gauvain chante pour les oubliés

Gauvain Sers, qui se produit ce samedi à 20h, à l'Atelier à Luxembourg, s'inscrit dans la tradition d’une chanson française engagée, avec Renaud en mentor. Le chanteur français de 30 ans, qui s’est fait connaître avec des chansons comme «Pourvu», «Dans mes poches» ou «Les Oubliés», se place en porte-voix de la France périphérique et celle des campagnes.

«Les oubliés» de Gauvain Sers:

Tradition Le carnaval en avance à Bettembourg

À l’approche de la saison de carnaval, de petites festivités commencent à être organisées. Un bal pour les enfants aura ainsi lieu à la Maison des jeunes et de la culture à Bettembourg, ce samedi, de 14h à 18h.

Concert Un voyage metal à travers le temps

Miles to Perdition présentera «2084», son deuxième album, ce vendredi soir (19h30) à la KuFa, à Esch-sur-Alzette. Le groupe de metal luxembourgeois se réfère à des chefs-d’œuvre de la littérature du genre, comme «1984» ou «Brave New World», pour nous emmener dans un voyage SF et nous projeter en 2084. Les textes du groupe de death metal luxembourg naviguent entre espoir et désespoir, à l’instar de ses visuels et de sa musique. Si les ambiances sont souvent sombres et oppressantes, les mélodies sont enlevées.

«S.O.M.A» de Miles to Perdition :

Salon Des antiquités à acquérir à Luxexpo The Box

Une centaine d’antiquaires proposeront des pièces soigneusement sélectionnées, à la croisée des époques, de vendredi à lundi, à Luxexpo The Box, lors de l’Antiques & art fair Luxembourg. Il y aura du mobilier, des objets d’art, des bijoux…

(L'essentiel)