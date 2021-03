«Mondorf attire davantage de jeunes aujourd'hui»

L’essentiel: Deux ans après votre prise de fonction, comment voyez-vous votre rôle de bourgmestre?

Steve Reckel: La transition a été facile, avec l’ancien bourgmestre Lex Delles et l’autre échevin Steve Schleck, nous avons toujours bien travaillé ensemble. Nous connaissions tous très bien les dossiers de chacun. Être bourgmestre est une profession à part entière, je viens tous les jours à la mairie, en plus de mon travail. Il faut être idéaliste pour s’engager en politique! Le risque est de constater un jour une crise des vocations.

Quels projets sont prioritaires à Mondorf?

Nous sommes une petite commune par la taille, avec des moyens humains en conséquence, mais une grande commune par le nombre de projets en cours. La rue François-Clément sera entièrement rénovée. Nous prévoyons aussi, d’ici la fin de l’année, la création d’un office de tourisme à la place de l’ancienne poste, pour être prêt dès que les touristes reviendront. Le hall sportif sera fermé entre début juin et fin août, afin d'être mis en conformité, pour un coût de 2,8 millions d’euros. Il y a bien sûr le projet de vélodrome, qui se poursuit. La crise l’a retardé, je ne peux pas donner de nouveau délai.

En quoi la crise a changé le calendrier des projets?

La commune dispose de moins de recettes, à cause de la diminution des dotations et des impôts sur les recettes du casino. Nous nous concentrons actuellement sur les petits projets et moins sur les gros. Par exemple, cette année, nous nous occuperons aussi de l’embellissement, avec de nouveaux bacs à fleurs. D’autres ont été retardés, comme la rénovation de la maison Koppes à Altwies, ou celle de l’ancienne école d’Hellange, ou encore la transformation d’une grange en brasserie.

Cherchez-vous à attirer des jeunes pour casser l’image de la ville?

Nous sommes certes la commune la plus âgée du Luxembourg, c’est historique. Mais Mondorf attire aussi des jeunes, de plus en plus nombreux. Nous investissons aussi dans le jeune âge, il en faut pour tout le monde. Lorsque j’ai commencé mon parcours politique, je me suis demandé pourquoi les jeunes partaient, mais c’est un peu moins vrai aujourd’hui.

(Propos recueillis par Joseph Gaulier/L'essentiel)