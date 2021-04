Un an d'espérance de vie en moins à cause de 2020

Globalement depuis dix ans, l'espérance de vie «à la naissance» a eu tendance à augmenter au sein des pays de l'Union européenne. Selon Eurostat qui s'appuient sur les statistiques officielles, on aurait même gagné deux ans par décennie depuis les années 1960. Au Luxembourg depuis 2014, cet âge moyen a eu tendance à se maintenir entre 82,1 et 82,7 ans. Et pourtant en 2020, l'espérance de vie dans le pays est repassée sous la barre de 82 ans, pour se fixer à 81,8 ans, du jamais vu depuis 2013.

Entre 2019 et 2020, les résidents auraient même perdu presque un an (0,9) d'espérance de vie. Une tendance observée dans un certain nombre d'autres États membres, Eurostat n'hésitant pas à faire le lien avec les données liées à la pandémie de Covid-19. Sur un an, entre 2019 et 2020, la plus grosse baisse est enregistrée en Espagne, où l'espérance de vie à la naissance est passée de 84 à 82,4 ans (-1,6). Suivent la Bulgarie (-1,5), la Lituanie, la Pologne et la Roumanie (-1,4 chacune).

En France, l'âge moyen d'espérance de vie en 2020 est de 82,3 ans (83 ans en 2019). Il est de 80,9 en Belgique (82,1 en 2019), 81,1 en Allemagne (81,3), 81,1 au Portugal (81,9) ou encore 82,4 en Italie (83,6).

(nc/L'essentiel)