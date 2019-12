Le jouet mixte sera-​​t-​​il la nouvelle tendance de Noël?

Si le rose et le bleu restent ancrés dans les mentalités pour désigner la fille et le garçon, le Luxembourg semble plus ouvert aux jouets mixtes. Aspirateurs orange, caisses enregistreuses rouges, cuisinières en bois, «il y a plus de jouets aux couleurs neutres», détaille Isabelle Lahaye, responsable d'une grande enseigne, qui révèle qu'il y a «de plus en plus de demandes, même si les préférences des clients restent sur le rose et le bleu».

Un débat qui ne fâche pas France, une maman venue avec son petit garçon. «Je lui ai acheté une poussette, il a son bébé et lui change les couches. Il joue aussi avec la maison de poupées de sa petite sœur. Je n'y vois aucun problème». Pour clore le sujet, le magasin spécialisé en jouets de Foetz a retiré les écriteaux «filles» et «garçons» de ses rayons.

«Certains sont moins ouverts que d'autres»

À Bonnevoie, dans une petite enseigne dédiée aux jouets en bois où «tout est mélangé», les parents peuvent opter pour des jouets genrés, roses ou bleus ou des jeux de construction qui «plaisent aux filles comme aux garçons», explique Marthe Bernard, la responsable.

Du côté d'une autre boutique du centre-ville, ce sont des jeux de magie ou d'expériences scientifiques qui ont la cote pour les deux sexes. «Selon moi, ça dépend des parents, certains sont moins ouverts que d'autres», justifie Marthe Bernard. Malgré un panel de jouets mixtes proposé, le rose et le bleu restent prédominants dans les rayons.

(Marine Meunier/L'essentiel)