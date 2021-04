Les trésors cachés retardent le projet immobilier

Un fossé et des poteaux du VIIe siècle, contemporains de saint Willibrord, un mur de style roman précoce du Xe siècle, des pièces de monnaie et une bague en or du XIVe: les découvertes archéologiques faites ces dernières semaines à Echternach sont qualifiées d'«exceptionnelles» par Christiane Bis, du Centre national de recherche archéologique.

Le hic, c'est que ces vestiges sont enfouis sous le chantier de l'ancien hôtel «A la Petite Marquise», sur la place du Marché, là même où la commune d'Echternach a lancé un vaste projet immobilier. «Cela ne nous arrange pas», avoue le bourgmestre, Yves Wengler. Pensez donc: 22 appartements, 1 000 m2 de surface commerciale, 67 places de parking souterrain pour un chantier débuté en mars 2020 et «dont on ignore quand il pourra se terminer», dit l'élu.

L'horizon du printemps 2022 est d'ores et déjà repoussé, et le coût initial d'une trentaine de millions d'euros sera dépassé. «Nous avons déjà injecté 5,7 millions et nous sommes maintenant suspendus à une décision de la Commission des sites et monuments nationaux qui se réunit le 25 mai. Mais c'est beaucoup trop lent. Si l'État décide de classer le site comme patrimoine national, alors il devra nous aider financièrement», se plaint l'édile epternacien.

(Jean-François Colin/L'essentiel)