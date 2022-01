Où se situent les «clusters» au Luxembourg?

Ce n'est qu'une question de jours, mais Omicron va rapidement devenir majoritaire au Luxembourg. Avec 50 cas officiels enregistrés lors du dernier séquençage, le nouveau variant, beaucoup plus contagieux, a bondi en quelques semaines, même si le Delta demeure dominant au Grand-Duché. Considérant la propagation de cette nouvelle souche en Europe, difficile pour les différents territoires d'échapper à la vague.

Mais comme lors des précédentes poussées épidémiques à l'intérieur du pays, certaines régions semblent plus ou moins touchées par une circulation intense du virus. Ainsi, les deux zones les plus peuplées comptent logiquement le plus grand nombre de nouveaux cas au Luxembourg, d'après la rétrospective du ministère de la Santé fournie en milieu de semaine. Comptons 2 492 nouvelles contaminations dans le canton d'Esch-sur-Alzette et 1 356 à Luxembourg-Ville entre le 13 et 19 décembre.

La capitale plus épargnée que le sud

Toutefois, l'écart entre les deux montre que la capitale luxembourgeoise semble davantage épargnée par la nouvelle vague, considérant la population équivalente des deux territoires. Une différence qui s'observe en comparant les valeurs relatives. Alors qu'Esch-sur-Alzette dépasse les 134 cas pour 10 000 habitants, Luxembourg-Ville se trouve dans l'avant-dernière tranche (entre 101 et 129 cas pour 10 000 habitants).

Une particularité étonnante puisque les alentours de la capitale sont, comme le sud du pays, dans la tranche la plus haute des contaminations (959 au total) au même titre que les cantons de l'ouest du pays, frontaliers de la Belgique. Redange (321) et Wiltz (270), qui sont loin d'être les zones les plus peuplées du pays, dépassent également les 134 cas pour 10 000 habitants. Les contaminations sont aussi à un niveau élevé (entre 130 et 133 pour 10 000 habitants en valeur relative) dans le canton de Capellen (670 au total), de Mersch (458) et de Remich (310).

Moins de cas dans le nord

À nuancer toutefois puisque les écarts demeurent assez faibles, signe d'une répartition homogène du nombre de nouveaux cas au Luxembourg. Toutefois, une partie des cantons frontaliers de l'Allemagne font état d'une circulation légèrement moins importante du virus (entre 100 et 129 cas pour 10 000 habitants). C'est le cas de Grevenmacher (323 cas) et d'Echternach (197).

Plus concrètement, le nord du Luxembourg est le plus épargné avec moins de 100 cas pour 10 000 habitants. À Diekirch (314 cas), Vianden (44) et Clervaux (170), la double vague Omicron/Delta ne déferle pas à la même vitesse. Pour autant, la prudence est de mise avec des variations très rapides en la matière. Un ou plusieurs foyers à un endroit en particulier suffisent à faire passer tout un canton dans la tranche haute. Et ces données donnent un état des lieux des infections avant la période des fêtes. Depuis, les nouvelles contaminations ont atteint des records au Luxembourg.

(Thomas Holzer/L'essentiel)