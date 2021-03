Howald accélère sa mutation rue des Scillas

Howald connaîtra de profondes mutations ces prochaines années. Actuellement, c’est rue des Scillas que des engins de chantier s’activent. Ils démolissent l’ancien parc commercial qui fera place à un tout nouvel ensemble mixte. «Le début des travaux de construction est prévu pour le printemps 2022 et l’achèvement pour la mi ou la fin 2024», détaille Guy Degryse, du bureau d’investissement belge Baltisse propriétaire des terrains.

Le nouvel ensemble sera composé de «cinq immeubles, comprenant de 140 à 150 logements, 21 500 m2 de bureaux et entre 1 500 et 2 000 m2 de surface commerciale». Une grande place sera également créée autour de laquelle s’installeront des cafés et restaurants. «L’investissement total du redéveloppement du site avoisinera les 150 millions d’euros», précise Guy Degryse.

Les lieux seront bien desservis car ils jouxteront un futur pôle multimodal. Dans ce contexte, «40 % de la surface du terrain sera cédée à l'État pour la transformation de la nouvelle Nationale N3 et l’extension du tram».

(sg/L'essentiel)