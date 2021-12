La tendance? Nouvel An chez soi et en petit comité

Les restaurants et bars fermés à 23h, les discothèques en sommeil et les rassemblements privés très réglementés: l'entrée dans l'année 2022 se fera une nouvelle fois en comité restreint. «D’habitude, on fait des grandes fêtes. On aurait dû être au moins 200 à se réunir à Erpeldange, mais finalement on ne sera qu’une petite vingtaine», regrette Yann, étudiant en géographie.

Les rassemblements au-delà de 200 personnes ne sont pas autorisés, sauf s’ils font l’objet d’un protocole sanitaire accepté par la Direction de la santé. Difficile à appliquer à une soirée privée. «En temps normal, on serait sûrement sortis dans une discothèque en ville avec des amis», lance Ylenia, 20 ans, déçue. Étudiante à Innsbruck, elle souligne qu'en Autriche «le pays a été confiné deux semaines avant les fêtes, et ils passeront une fin d’année normale».

«On fera une raclette en petit comité»

Les rassemblements privés de moins de dix personnes (invités compris) devraient être l'option la plus prisée. Ils n'imposent aucune restriction. «On a changé nos plans à la dernière minute. On fera une raclette en petit comité, c’est plus simple pour tout le monde», confie Ann. «Pour nous, ce sera avec quelques amis à la maison. On l'avait prévu en sentant venir d'autres restrictions», confiait Marc.

Pour se dispenser de gestes barrières (masque et distanciation de 2 m), il faut adopter le CovidCheck «3 G» (testé, vacciné, guéri) de 11 à 20 personnes et «2G+» (vacciné ou guéri plus autotest ou 3e dose) de 21 à 200 convives. «On ne va pas faire des contrôles au domicile, mais il faut que chacun prenne ses responsabilités, a prévenu la ministre de la Santé, Paulette Lenert, appelant à la «retenue et à la réserve» et à repenser le programme en pensant aux soignants.

