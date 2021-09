C'est quoi la vie d'un agriculteur-​​papa de 33 ans?

«C'est un métier difficile, mais pour moi c'est le plus joli des métiers». Christophe Ernster, 33 ans, ne regrette pour rien au monde son choix de vie. Le petit garçon qu'il était a grandi dans la ferme de ses parents mais il aurait pu, comme sa sœur devenue infirmière, s'en détacher et embrasser une vie bien différente. Non, il a d'abord aidé papa et maman, puis suivi un cursus au Lycée agricole d'Ettelbruck avant de reprendre, en 2008, l'exploitation familiale à Aspelt, sur la commune de Frisange, dans le sud du pays. À tout juste 20 ans.

«Ma première décision a été de déménager l'exploitation sur un terrain que nous avions en dehors du village», raconte-t-il. Un choix fort qui lui permet aujourd'hui d'être à la tête d'une ferme moderne de 150 hectares. Le nombre d'animaux a explosé, pour atteindre environ 300 vaches et veaux pour le lait et la viande. Il fait aussi des céréales et, depuis peu, des œufs grâce à 400 poules. Une idée impulsée par sa femme Anne, 33 ans elle aussi, qui a plaqué en 2011 son activité d'éducatrice pour se consacrer à la ferme. Dans le village, la vente d'œufs dans une machine en libre-service est un succès.

«Cinq à six jours de vacances par an»

Très bientôt, 600 KW de photovoltaïque installé sur les toits de la ferme fourniront de l'énergie à 110 maisons de Aspelt. Le couple de trentenaires a «des idées», s'adapte à l'évolution du métier et de la société. La ferme est équipée en matériel dernier cri, informatisé jusqu'au collier des vaches qui optimise leur quantité d'aliments. «On est sur Facebook, on lit les journaux, on échange avec d'autres...», glisse Christophe Ernster. Son souci? «L'acceptation des gens, le regard souvent négatif porté sur notre métier». Pourtant chez lui, les animaux ont de l'espace et une liberté certaine, les vaches ont toutes un petit nom. «C'est une grande famille», souligne l'exploitant qui compte parmi son cheptel une vache montbéliarde de 2006: «La plus vieille du Luxembourg, elle nous a donné 100 000 litres de lait!».

La ferme de Christophe et Anne compte une salariée. Indispensable pour s'accorder «cinq à six jours de vacances par an» avec leurs trois enfants de 9, 8 et 7 ans. «Évidemment c'est difficile, la météo, les investissements, le manque de terrain, la pression administrative... mais c'est la vie que je veux. Même si le stress est fort, jamais je n'ai songé à baisser les bras. Je travaille de 5h30 à 19h30 mais à côté de la maison, je prends chaque repas avec mes enfants». Des petits qui choisiront ce qu'ils veulent faire, jurent Christophe et Anne. Mais il y a des choses qui trahissent déjà: «Notre fils de 7 ans rentre de l'école, pose ses affaires et court sur les machines».

(L'essentiel/Nicolas Chauty)