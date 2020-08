Les nouveaux cas de Covid-​​19 par commune

Le ministère de la Santé a publié jeudi, dans une réponse à une question parlementaire du député ADR Jeff Engelen, une carte reprenant les nouveaux cas de coronavirus commune par commune, pour la période du 22 juin au 12 juillet. Problème, révèle le Tageblatt: cette carte n'était pas destinée à être publiée, pour éviter de stigmatiser des villes. Au départ, seuls les chiffres nationaux étaient publiés, puis ils ont été déclinés par canton.

La carte publiée jeudi montre de grandes disparités territoriales, avec de nombreuses communes sans nouveaux cas répertoriés pour la période. La ville la plus peuplée est, en toute logique, la plus touchée, avec 161 nouveaux cas à Luxembourg-Ville pendant les trois semaines répertoriées. Differdange suit avec 79 infections, devant Esch, 72 et Pétange 43. En clair, les zones les plus densément peuplées du sud et du centre sont les plus touchées. Pas vraiment une surprise.

En tête avec... 5 infections

Ce qui est plus surprenant, c'est le taux d'infections par 10 000 habitants. Si Differdange est assez haute dans ce classement, les communes où la maladie est proportionnellement la plus présente sont... Schieren, dans la Nordstad, et Kiischpelt, encore plus au nord. À relativiser, puisque Kiischpelt compte 1 214 âmes et se retrouve en haut de ce «palmarès» avec... cinq infections, compte le Tageblatt.

«On ne peut rien dire avec ces statistiques», peste le président du Syvicol (Syndicat des villes et communes du Luxembourg) Émile Eicher (CSV), interrogé par nos confrères. Il regrette la publication de ces chiffres, comme ses camarades de parti Georges Mischo, bourgmestre d'Esch, et Tom Ulveling, échevin à Differdange. Tous protestent contre cette publication «qui ne fait absolument pas avancer les choses», selon Émile Eicher. Quoiqu'il en soit, voir cette carte ne va sans doute pas devenir une habitude.

(L'essentiel/jw)