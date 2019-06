L'alerte météo prolongée, des écoles ferment

La journée risque d'être longue. MeteoLux, qui envisageait lundi une alerte orange, à partir de midi, ce mardi, a finalement élargi les horaires où la vigilance devra être renforcée. Ainsi, il devrait faire très chaud dès 10h, ce mardi matin, et le mercure ne devrait pas commencer à redescendre avant 22h. L'alerte vaut pour tout le pays et les températures devraient grimper de 33 à 35°C sous abri.

Et la canicule n'épargnera pas non plus le Luxembourg mercredi, puisque là encore, tout le pays est placé en alerte orange. Le thermomètre montera même plus haut, avec des maximales comprises entre 35 et 37°C. Au lever du soleil, il fera déjà entre 20 et 22°C, avertit MeteoLux. Les températures ne retomberont sous les 30°C que vendredi (27 à 29°C) pour remonter samedi et dimanche (30 à 32°C).

Des écoles fermées

Par ailleurs, nous vous indiquions lundi que les écoles pouvaient dispenser les élèves de cours en cas de très forte chaleur. Ce sera le cas dans plusieurs communes à travers le pays, qui ont pris la décision de suspendre les cours pour ce mercredi après-midi. Ainsi, Mertert, Grevenmacher, Echternach ou encore Bertrange ont indiqué sur leurs sites Internet qu'il n'y aurait pas école. Des enseignants seront tout de même là pour assurer l'accueil des enfants en cas de besoin.

La vigilance orange implique un danger et un risque de déshydratation. Les autorités invitent à limiter les activités physiques, s'hydrater et aérer autant que possible les maisons et bureaux.

(L'essentiel)