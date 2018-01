Inondations: les pompiers appellent à la vigilance

Côté luxembourgeois, l'eau de la Moselle monte d'environ deux centimètres chaque heure à Stadtbredimus, où elle atteignait 519 cm à 9h, soit à 11 cm de la cote de vigilance qui devrait être atteinte dans l'après-midi, selon l'information donnée par le site www.inondations.lu. «Le niveau de l'eau aura une tendance à la hausse au moins jusqu'à samedi», prévient l’Administration de la gestion de l’eau.

Malgré les messages de prévention et les panneaux installés dans les zones à risque, certains automobilistes s'obstinent à vouloir emprunter des routes pourtant dangereuses. Ce fut le cas ce jeudi matin vers 8h15, à Schengen: un conducteur a absolument voulu passer par la rue Goebbels, au ras de la Moselle, malgré les interdictions.

Résultat, il s'est retrouvé coincé et les pompiers ont dû intervenir pour pousser sa voiture au sec. Celle-ci a été grandement endommagée. Les secours profitent de cet incident pour appeler la population à la prudence.

La Moselle a déjà connu un épisode de crues au début du mois, l'eau atteignant près de 7 mètres à Stadtbredimus.

Les pluies sont accompagnées de vents violents qui ont fait tomber plusieurs arbres sur les routes. La circulation est difficile entre Rumelange et Esch au niveau du Poteau de Kayl. L'ACL appelle également les automobilistes à la prudence au croisement de la N31 et de la N33, entre la N11 et le diffuseur Waldhof et Dommaledange et entre Litgen et Stuppecht.

(NC/L'essentiel)