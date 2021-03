265 000 euros avaient été trouvés dans un camion

La police grand-ducale dévoile ce mercredi de nouveaux éléments sur l'opération majeure menée le 23 mars contre un groupe présumé du crime organisé. Elle indique notamment que l'enquête a débuté en France en 2017, après que des douaniers ont trouvé 225 990 livres (soit 265 434 euros environ) à l'intérieur d'un camion appartenant à une société immatriculée au Luxembourg.

«Une saisie de cocaïne réalisée en France en 2019, et l'échange d'informations qui a suivi, ont alerté les autorités sur un lien possible entre les deux saisies, notent les forces de l'ordre. Les enquêtes financières soutenues par le Centre européen de lutte contre la criminalité financière et économique (EFECC) d'Europol ont ensuite permis aux autorités d'établir des liens clairs entre le trafic de drogue et les activités de blanchiment d'argent du groupe criminel présumé», qui est d’origine serbo-monténégrine.

Quatre arrestations

Pour mémoire, une centaine de policiers grand-ducaux, dont des unités spéciales, ont mené le 23 mars, des perquisitions dans les communes de Strassen, Esch-sur-Alzette, Remich et Ettelbruck. Ils ont procédé à quatre arrestations. En outre, les comptes bancaires au Luxembourg liés au groupe criminel présumé ont été gelés, pour une valeur totale de 187 000 euros. De plus, quatre propriétés «d'une valeur de plusieurs millions d'euros», cinq véhicules de luxe et 26 000 euros en espèces ont été saisis.

Selon nos informations, l’enquête avait émergé grâce au décryptage d'une messagerie utilisée dans le milieu criminel, baptisée EncroChat, un lien démenti par le parquet de Lille.

