Étudier et travailler dans les pays baltes sera facilité

«Un aboutissement important». Les ministres compétents de l’Enseignement supérieur des pays du Benelux (Luxembourg, Belgique, Pays-Bas) et leurs homologues des États baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) ont signé ce vendredi une déclaration d’intention sur la reconnaissance automatique des niveaux des diplômes de l’enseignement supérieur.

La reconnaissance automatique des niveaux des diplômes et grades implique que toute personne qui a obtenu un titre reconnu comme relevant de l’enseignement supérieur dans un des pays signataires est assurée que ce titre sera reconnu automatiquement dans les pays partenaires, sans procédure spécifique. «Cette mesure facilite dès lors l’accès aux études et au marché de travail dans les autres pays, souligne le Benelux dans un communiqué. La reconnaissance automatique offre ainsi des avantages pour les étudiants, les établissements d’enseignement supérieur, le secteur privé et les autorités, tels que des gains de temps et d’argent, une sécurité juridique et une diminution des charges administratives».

Créer un espace européen de l'enseignement supérieur

Par le biais de cette déclaration politique, les ministres souhaitent établir un pont entre les deux coopérations régionales, «afin de donner une impulsion à la création d’un espace européen de l’enseignement supérieur». Les pays vont ainsi préparer à présent un traité multilatéral, offrant également la possibilité à d’autres pays ou régions d’y adhérer.

Pour rappel, les ministres compétents de l’Enseignement supérieur du Benelux avaient décidé en 2015 d’introduire la reconnaissance mutuelle automatique des niveaux des grades de bachelier et de master, et en 2018 d’ajouter les associate degrees et les doctorats à ce régime.

(L'essentiel)