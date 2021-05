Des milliers de petits carrés pour une œuvre XXL

Plus de 30 000 petits carrés tricotés. Camille Alexandre Gouiffes n’en revient toujours pas. À l’origine du Collectif au Carré, la co-gérante avec Cristina Picco, de l’ASBL «Mamie et moi» se demandait si elle parviendrait à réunir les 5 000 carrés nécessaires à la réalisation de «La petite histoire» du peintre luxembourgeois, Camille Lentz (dans la collection de la Villa Vauban). Un tableau impressionniste «qui se prêtait à la pixellisation». «L’engouement a été assez incroyable: en deux mois, on avait déjà dépassé les objectifs et on n'a pas voulu freiner cet enthousiasme».

Les petits carrés multicolores de 5cm de côté ont continué d’affluer de tout le pays, voire d'au-delà, de Tunisie, de Russie et même du Brésil! Une récompense pour le collectif qui s’est développé avec l’idée «de créer du lien entre les générations et de partager un savoir-faire». Le projet est d'ailleurs soutenu par le Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région.

Mission accomplie puisque les plus de 600 «petites mains» viennent de tous les milieux et de toutes les tranches d’âge. «On a des petits garçons des foyers scolaires qui se sont prêtés au jeu, ça envoie aussi le message que le tricot n’est pas qu'une histoire de femmes». Lors d'ateliers organisés au début de l'année, les carrés ont été triés par couleurs - «un travail de fourmi» - puis ont été placés sur «un grand puzzle» pour aboutir à un tableau XXL de 1,5m sur 2m. Le tout est exposé du 30 avril au 3 juin au Lëtzebuerg City Museum.

