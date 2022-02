Des amendes requises contre deux antivaccins

Le tribunal de la justice de paix accueillait ce mardi, deux vedettes du mouvement contre les restrictions sanitaires. Jean-Marie Jacoby et Peter Freitag étaient jugés pour une série d’infractions datant de 2021 et liées à leur mouvement de protestation. Au bout de trois heures d’audience, le premier substitut du procureur a requis des amendes séparées (donc cumulatives) pour chacun des six dossiers. Elles sont plafonnées à 500 euros pour les infractions aux lois Covid et à 250 euros pour les atteintes au règlement de police de la ville de Luxembourg.

Les débats, débutés quelques minutes après l’heure prévue du fait d’un retard de Peter Freitag, ont d’abord porté sur l’absence de masque sur le bas du visage de Jean-Marie Jacoby, laissant mieux apparaître sa longue barbe grise. Mais le journaliste a présenté un certificat médical le dispensant de la protection. De toute façon, celui qui n’a pas quitté sa parka rouge affirme que «les vaccins sont expérimentaux, les masques toxiques et que la distanciation sociale affaiblit les défenses immunitaires». La stratégie de défense des accusés a largement consisté à contester les lois Covid. «Je m’interroge sur leur constitutionnalité», a lancé Peter Freitag. Il dénonce «des mesures politiques, pas sanitaires», avant de citer «des experts qui les rejettent, comme le professeur Luc Montagnier, récemment décédé».

Des provocations

Ils contestent donc les interdictions de manifester, l’obligation du port du masque et de la distanciation, qu’ils auraient enfreint. La justice de paix «n’est pas là pour apprécier les textes, qui émanent du législateur», a rappelé plusieurs fois le premier substitut du procureur. Quant au reproche concernant la musique, les deux accusés ont estimé qu’elle était indispensable dans le contexte de manifestation et ont surtout qualifié cette poursuite de prétexte. Peter Freitag a minimisé les accusations de consommation d’alcool sur la voie publique à son encontre. Son action aurait été délibérée, afin de protester contre «des mesures injustes».

Les militants, qui riaient parfois ensemble à l’évocation de certains griefs, n’ont pas hésité à lancer quelques outrances et provocations. Peter Freitag a ainsi estimé que le couvre-feu, qu’il n’aurait pas respecté, était «une mesure de guerre» et que les règles «étaient un frein à la démocratie». Jean-Marie Jacoby a quant à lui comparé le CovidCheck au «passeport aryen» et évoqué une «dictature sanitaire». Le verdict sera rendu le 1er mars.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)