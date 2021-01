Pour 2021? «Des gros bras et apprendre à lire»

Voilà, le rideau est tombé sur 2020 ces dernières heures. Et une chose est sûre, personne ne regrettera cette année définitivement pas comme les autres. Si on ne sait pas précisément ce que l'avenir nous réserve, le moment est quand même à l'espoir et à quelques (bonnes) résolutions. Nous avons sollicité nos lecteurs pour qu'ils nous fassent part de leurs attentes pour 2021, pour eux, leurs proches, pour la société. Et ces attentes sont très variées.

Il y a ceux qui ne se détachent pas de l'actualité. Avec plus ou moins de sérieux, le coronavirus reste très présent. Certains veulent, pour 2021, «éviter les fanatiques du Covid». D'autres comme Sunny, en référence à l'épidémie et à la vaccination qui démarre, attendent «plus de transparence» et même «plus de démocratie». Klibbertmech espère «ne plus porter de masque à partir de l'été au plus tard».

«Commenter encore plus l'actu sur L'essentiel!»

Pour quelques uns, les vœux sont simples mais très clairs. Le Blazé veut adopter la «positive attitude» qui a cruellement manqué l'an passé. «Que 2021 devienne meilleur que 2020», lance Palamunitan. Pourtant d'autres, comme Val, ne voient pas encore en cette année qui démarre la moindre lueur de changement et d'amélioration. Alors sa solution c'est carrément de «supprimer 2021». Avec humour, Charles veut cette année «des gros bras, des gros pecs et apprendre à lire».

Plus sérieusement, il y a ceux qui pensent à l'environnement avant tout. «Continuer de vivre ma vie heureuse avec ma famille, sans surconsommer, en prenant soin de ma planète avec des bouteilles en verre de lait, de soda, et d'eau. Peut-être que cette année d'autre personne y songeront», appelle Mu. «Beaucoup de personnes se retrouvent malades, divorcent, sdf, ont des accidents... j'aimerais que les gens pensent à leur prochain», écrit un autre de nos lecteurs. Parmi les vœux très concrets, celui de Lolo: «Mon vœu serait que tout le monde mette son clignotant, et pas de portable dans la main en roulant».

«Et si on faisait les bonnes conclusions concernant 2020 avant de passer aux bonnes résolutions pour 2021? Les bonnes résolutions, ça paraît très léger, surtout cette année...», relativise pour sa part Quidam. Mais la palme revient à cette lectrice qui écrit sous le pseudo Citoyenne engagée: «Ma résolution pour 2021 est de commenter encore plus l'actualité sur L'essentiel!». Et ça forcément, on valide...

(nc/L'essentiel)