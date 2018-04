L’Adem mise sur la formation pour progresser

Sur l’ensemble de l’année 2017, le nombre de demandeurs d’emploi a diminué de 4,4% au Grand-Duché pour atteindre la barre des 16 274 résidents à la recherche d’un nouveau travail. Ces chiffres ont été communiqués par l’Agence pour le développement de l’emploi (Adem), ce lundi, à Luxembourg, lors de la traditionnelle conférence de presse qui permet de présenter le rapport annuel d’activités.

«Si les jeunes de moins de 30 ans, les demandeurs peu qualifiés et les chômeurs inscrits à l’Adem depuis douze mois ont pu bénéficier de cette diminution, nous devons continuer nos efforts pour les plus de 45 ans, les personnes en mauvaise santé et étonnamment, les diplômés de l’enseignement supérieur», a indiqué Isabelle Schlesser, directrice de l’Adem.

Approche individualisée

Pour l’année 2018, l’Adem s’est fixé un objectif prioritaire: développer l’offre de formations. «En 2017, nous avons mis en place 30 nouvelles formations et plus de 4 900 demandeurs d’emploi ont suivi une formation dispensée par l’Adem», a rappelé Gaby Wagner, directrice adjointe. «À titre d’exemple, la formation de quelques mois de développeur Web "Fit4Coding" a été saluée au niveau européen».

Autre point positif pour l’Adem, «90% des demandeurs d’emploi sont satisfaits de l’accueil reçu au sein de notre agence», a souligné Ian Tewes, directeur adjoint. Et le ministre du Travail et de l’Emploi, Nicolas Schmit, de conclure: «Nous allons continuer à renforcer notre approche individualisée des demandeurs d’emploi pour bénéficier d’un système de profilage encore plus performant».

(Frédéric Lambert/L’essentiel)