49 euros d'amende pour un km/h de trop sur l'A6

C'est l'histoire d'un automobiliste qui, le mardi 9 juillet de bon matin, roulait 1 km/h trop vite, huit minutes trop tard, sur l'autoroute A6 entre Mamer et Bridel. Fair-play envers la police, il nous a même envoyé une copie de sa contravention en utilisant l'expression latine «dura lex, sed lex», «La loi est dure, mais c'est la loi». Du lundi 3 juin au vendredi 12 juillet, dans le cadre d'une phase de test orchestrée par le ministère de la Mobilité, la vitesse de 90 km/h était en effet devenue la norme entre 6h15 et 9h15 pour celles et ceux qui empruntaient les autoroutes A6 et A1. Rouler à une vitesse supérieure pouvait donc être l'objet d'une contravention.

«C'est mon cadeau de la semaine», a ironisé notre lecteur qui a tout de même considéré cette limitation comme «un peu ridicule», tout en espérant que «cette action permettra à l'état luxembourgeois de rémunérer comme il se doit les forces de l'ordre». À y regarder le contravention de plus près, il n'a pas manqué grand-chose à cet automobiliste pour échapper aux 49 euros de contravention pour «un dépassement inférieur ou égal à 25 km/h», s'il avait diminué sa vitesse d'un tout petit km/h. À 6h23, la police a effet mesuré sa vitesse à 94 km/h avant de retenir la vitesse de 91 km/h.

Mais quelle est donc la différence entre la vitesse «mesurée» et la vitesse «retenue?». «Au Luxembourg, sous la vitesse de 100 km/h, la loi prévoit de retirer 3 km/h», nous a précisé, ce lundi matin, la police grand-ducale. «Au-delà des 100 km/h, la vitesse retenue est diminuée de 3% par rapport à la vitesse mesurée. C'est une tolérance politique par rapport à nos appareils de mesure qui sont plus fiables techniquement». Notez également que ce type de tolérance peut varier d'un pays à l'autre et qu'elle sera donc différente si vous circulez trop vite en France, en Belgique ou en Allemagne.

(fl/L'essentiel)