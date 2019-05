Des aliments à prix cassés pour limiter le gaspillage

Un nouveau pas vers moins de gaspillage. Lidl a lancé une initiative baptisée «Bon appétit, zéro gaspi» avec l'objectif de réduire ses pertes alimentaires de 25% d'ici à 2020, et 50% à l'horizon 2025.

Concrètement, l'enseigne propose désormais en fin de journée des produits qui ne sont plus vendables mais toujours comestibles, à prix bradés. «Par exemple, dans un sachet de six pommes, une seule peut être abîmée. On la retire et on dispatche le reste dans des caisses avec d'autres fruits et légumes qui étaient dans la même situation», explique Philippe Weiler, responsable durabilité de Lidl pour le Luxembourg et la Belgique. Ces cartons de fruits et légumes de 3 kilos sont ensuite vendus pour 1 euro.

La Croix-Rouge et Caritas ne sont pas oubliés

Les viandes, poissons et pâtisseries à consommer le jour même sont eux affichés à 50 cents quelle que soit la pièce, après la première remise traditionnelle de 30% proposée quelques jours avant la date de péremption qui, elle, laissait encore une petite marge au distributeur.

Pour les produits laitiers et ultra frais comme les salades composées, le tarif sur l'étiquette descend à 20 cents. Dans la dizaine de magasins que compte l'enseigne dans le pays, cela concerne autour de 1,5 tonne d'aliments par semaine. Des produits qui étaient jusqu'à présent soit dirigés vers la poubelle de tri des déchets organiques, soit redistribués vers les épiceries sociales de Caritas et de la Croix-Rouge. Ces dernières ne sont pas oubliées pour autant, puisque tous les revenus tirés de la vente de ces denrées écoulées à prix ultra réduits leur seront reversés.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)