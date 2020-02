«Les pistes resteront fermées à Weiswampach»

Vous l'avez constaté depuis ce jeudi en milieu de matinée: la neige est arrivée au Luxembourg et dans les régions frontalières. Selon MeteoLux, «des chutes de neige, donnant des cumuls parfois importants sont attendus». Les deux cm de neige attendus ce matin monteront progressivement à quatre cm dans l'après-midi et la température se stabilisera autour du zéro degré dans le courant de la soirée.

Des conditions météorologiques favorables à la pratique des sports d'hiver, mais qui ne permettront malheureusement pas l'ouverture des pistes de ski, à Weiswampach, dans le nord du Grand-Duché. «C'est tout simplement impossible», nous a confié, ce midi au téléphone, le syndicat d'initiative (SI) de Weiswampach. «Nous attendons une dizaine de cm de neige, mais seulement aujourd'hui. La neige tombée mercredi n'a pas tenue et il nous faudrait au moins une couche de vingt cm pour que l'on puisse aplatir le tracé des pistes de ski de fond».

Des pistes ouvertes en province de Liège

«Pour que la neige tienne vraiment, il faut également des températures négatives pendant plusieurs jours pour que le sol soit bien gelé», a encore ajouté une responsable du SI de Weiswampach. «Nous n'avons pas encore pu ouvrir les pistes cette saison et cela s'annonce plutôt compliqué en ce début d'année 2020».

Pour trouver des pistes de ski «accessibles», non loin du Luxembourg, il faudra vous déplacer un peu plus au nord du Grand-Duché, et plus particulièrement en Belgique, où «neuf centres de ski sont désormais ouverts en province de Liège, sur les hauts plateaux des Fagnes». Selon les médias belges, vingt cm de neige sont tombés du côté du Signal de Botrange, et même cinq cm de plus ont été relevés sur les hauteurs de Malmedy.

(fl/L'essentiel )