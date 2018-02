Plusieurs vols ont été annulés au Findel

Le trafic était perturbé samedi après-midi au Findel. Un problème technique sur l'asphalte a entraîné la fermeture de la piste pour quelques heures. Le soucis a débuté durant l'après-midi et s'est prolongé jusqu'en soirée. Finalement, le trafic a repris en début de soirée.

Plusieurs vols ont été déroutés vers Sarrebruck, d'où les passagers ont pris un bus pour le Grand-Duché. Au départ de Luxembourg, plusieurs vols ont subi du retard. Le problème perdurait jusqu'en soirée, d'après le tableau des départs de l'aéroport. Finalement, trois décollages, à destination de Francfort, Porto et Zurich, ont été annulés.

#News [Today] Luxembourg Airport: Due to damage, the runway will be closed until early evening for repair works. Delays and deviations to be expected. Affected passengers should contact Luxair (+352 2456-1)