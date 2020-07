Un confinement passé à être inquiet pour les proches

Comment avez-vous vécu votre confinement ? C'est ce que voulaient savoir les chercheurs de l'Université du Luxembourg. Il en ressort que contrairement aux Italiens et aux Espagnols qui ont angoissé pour leur emploi, leurs finances, leur sécurité, leur accès Internet et face à l'ennui, les résidents luxembourgeois, eux, étaient surtout inquiets pour leurs futurs plans, leurs proches et leurs amis. Leur anxiété s'est même étendue à leurs animaux de compagnie. L'étude dont les premiers résultats sont tombés ce mardi a été menée dans six pays (Luxembourg, France, Allemagne, Italie, Espagne et Suède).

Les résultats pour le Luxembourg sont assez consistants avec la situation dans le pays. 94,4% des sondés n'ont pas connu d'impact drastique de la crise liée au Covid sur leur vie, comme une perte importante de revenu ou l'impossibilité de payer leurs factures. Selon l'étude, en janvier, une majorité des ménages luxembourgeois (22%) pouvait s'appuyer sur des revenus compris entre 4 000 et 6 000 euros. Pendant le confinement, une part importante des travailleurs (60%) a officié depuis chez elle. 8% des travailleurs ont pris un congé pour raison familiale. Le temps de travail a été réduit pour 9% et seul 4% ont gagné moins qu'avant la crise.

À quoi vous êtes-vous occupés?

Les risques liés au Covid‐19 ont eux été une source d'angoisse pour les habitants des six pays étudiés. La Suède et le Luxembourg sont les deux pays où la proportion de résidents à présenter ou à avoir présenté des symptômes du Covid est la plus haute (22%). Pourtant, les Luxembourgeois n'étaient pas les plus anxieux face à la maladie. Il faut dire qu'ils sont également les résidents qui accordent le plus de confiance à leur gouvernement et à leurs services de santé. Les résidents luxembourgeois ont par ailleurs été les plus nombreux à dire se sentir seuls alors que paradoxalement ils bénéficient d'un réseau social assez fort.

Globalement, le temps de travail des résidents luxembourgeois s'est réduit de 1,41 heure pendant le confinement. Ils en ont profité pour passer plus de temps avec leur progéniture. Le temps à s'occuper de leurs enfants a ainsi été augmenté de 2,65 heures. Ils ont également passé plus de temps pour leurs loisirs. En revanche, en termes de sport, ils sont les mauvais élèves parmi les six pays étudiés.

(Séverine Goffin/L'essentiel)