On ne rigole pas avec les taupes au golf de Clervaux

C'est une opération d'envergure qui se déroule depuis mercredi au golf de Clervaux, situé tout au nord du Grand-Duché. Plus de 500 pièges à taupes ont été installés sur plus de 60 hectares, soit une surface équivalente à 120 terrains de football. «C'est la première fois que l'on opère sur une aire aussi grande», reconnaît Eddy Boland, taupier et gérant de la société RHS Hygiène Service, basée à Erpeldange. «Généralement, on intervient chez des privés dans les jardins pour des raisons esthétiques ou lorsque les taupes sectionnent les fils des robots-tondeurs. Ici, on profite du beau temps pour placer le plus rapidement possible un maximum de pièges durant la journée et on les récupère déjà le soir».

Et les résultats ne se font pas attendre. Après une demi-journée de travail, huit taupes ont d'ores et déjà été mises hors d'état de nuire au terrain de golf. «Trois techniciens vont intervenir durant trois journées jusqu'à vendredi», précise Eddy Boland. «Nous n'utilisons aucun produit toxique, ni le moindre gaz ou pétard. Nous avons bon espoir de neutraliser plusieurs dizaines de taupes grâce à nos pièges. Quant aux taupes capturées, elles feront ensuite le bonheur des rapaces et des renards».

Contacté par L'essentiel, jeudi matin, Jean-Paul Paggen, greenkeeper au golf de Clervaux, nous a confirmé être très occupé actuellement en tant que responsable de l'entretien du parcours. «Nous gérons cette situation qui n'est pas anormale, mais nous avons dû faire appel à des taupiers pour ne pas être débordés». Grâce à cette intervention, les amateurs de golf disposeront prochainement d'une surface en très bon état dans le nord du pays. Et Eddy Boland de rappeler que capturer des taupes n'est autorisé que sur des terrains de sport ou des jardins, car l'animal, plutôt discret lorsqu'il fait froid, reste très utile au drainage naturel des terrains.

(fl/L'essentiel)