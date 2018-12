Grave accident à proximité de Junglinster

Un grave accident a eu lieu dimanche, entre Gonderingen (commune de Junglinster) et Eschweiler, dimanche après-midi. Deux voitures se sont percutées au niveau de Weimerech, a indiqué le Centre d'incendie et de secours de Junglinster. L'un des véhicules s'est retourné et a fini sa course sur le bas-côté.

Une personne a été désincarcérée et transportée à l'hôpital. Mais rien n'a été précisé quant à son état de santé. Les pompiers de Junglinster, Heffingen-Reuland, Mensdorf et Echternach ont été mobilisés pour intervenir sur cet accident.

(L'essentiel)