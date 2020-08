Des scènes très violentes dimanche à Pétange

Les images qui circulent sur les réseaux sociaux et qui nous sont parvenues ce lundi après-midi via notre page Facebook, le confirment: des scènes d'une rare violence ont eu lieu, le dimanche 2 août 2020, en fin de journée, en plein centre-ville de Pétange, commune du sud du Grand-Duché, limitrophe de la France et de la Belgique.

Ce lundi matin, la police grand-ducale nous avait simplement confirmé qu'une violente bagarre avait eu lieu vers 21h, à proximité de la place du Marché. Deux personnes, au moins, ont été blessées, mais au vu des images en notre possession, on peut effectivement se demander comment d'autres personnes n'ont pas été blessées, compte tenu de la violence des altercations.

Tout s'est déroulé très rapidement

Homme allongé sur le trottoir à proximité d'un café et secouru par une dame, coup de frein et violente collision frontale entre deux véhicules, immatriculés en France, qui se sont retrouvés face à face sur la route, bagarre entre les occupants des deux véhicules accidentés... Le tout sous les cris d'habitants ébahis d'assister à de telles scènes: que s'est-il donc passé à Pétange? Plusieurs témoins des faits nous ont contacté et ils n'hésitent pas à évoquer un véritable «règlement de compte».

Sur la séquence vidéo qui a enregistré les faits, cela part dans tous les sens durant plus de cinq minutes avant que l'on puisse constater l'arrivée de la police et des secours sur les lieux.

