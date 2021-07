Connecté et isolé, Bettel poursuit ses activités

Toujours très actif sur les réseaux sociaux, Xavier Bettel se fait désormais plus rare depuis quelques jours sur Facebook, Instagram et a fortiori TikTok où il n'a fait qu'une éphémère et subite apparition en avril dernier.

Placé en auto-isolement depuis le dimanche 27 juin 2021, après un test positif au Covid-19, le Premier ministre, 48 ans, se contente désormais de communiquer sur des réseaux plus professionnels tels que LinkedIn et Twitter. Alors que cet isolement de 10 journées devrait, en toute logique, se terminer le mardi 6 juillet, Xavier Bettel continue d'œuvrer à distance et via écrans interposés pour le Grand-Duché.

À la table des grands, mais à distance

Le mardi 29 juin, en milieu d'après-midi, il annonçait ainsi sur LinkedIn et Twitter qu'il s'était exprimé lors d'une réunion virtuelle organisée par le Forum économique mondial, où il avait souligné «le potentiel de la transformation numérique pour développer des solutions pratiques et centrées sur l'humain, capables de relever les défis majeurs de notre époque: le changement climatique, la mobilité et la santé».

Deux jours plus tard, le jeudi 1er juillet, en fin d'après-midi cette fois, avec une petite barbe de quelques jours, Xavier Bettel remerciait le président-directeur général de Google, Sundar Pichai, Indo-Américain de 49 ans, d'avoir eu avec lui, «une discussion inspirante sur les défis actuels et les initiatives telles que les compétences numériques». Il s'est également dit «heureux» de pouvoir travailler avec Google, dans ce domaine d'activités.

(fl/L'essentiel )