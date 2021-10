250 000 personnes formées par la CSL depuis 1971

Depuis le premier cours du soir en informatique de gestion dispensé à 250 personnes en 1971, quelque 250 000 personnes ont suivi une formation continue au Luxembourg lifelong learning centre (LLLC) de la Chambre des salariés, dont plus de la moitié (58%) en cours du soir, selon les chiffres présentés mercredi à l'occasion de la rentrée de la CSL et du LLLC. À l'époque, le LLLC n'existait pas, de même que la CSL qui résulte de la fusion entre l'ancienne Chambre des employés privés et l’ancienne Chambre de travail. «Dès le début, les cours du soir en informatique ont connu un énorme succès, des cours de comptabilité ont également rapidement été mis en place», indique Nora Back, la présidente de la Chambre des salariés. Cela est moins vrai aujourd'hui. Au semestre de printemps 2021, 320 candidats étaient inscrits au cours du soir en informatique et bureautique, 910 en comptabilité et contrôle de gestion et 858 en droit.

L’offre de formation s’est diversifiée avec à l'heure actuelle 280 cours du soir, 200 séminaires, onze programmes universitaires diplômants et sept formations spécialisées. Du côté des nouveautés en cette rentrée: cinq profils de formation en cours du soir supplémentaires et trois diplômes d’études professionnelles en formation continue, notamment dans le domaine de l’informatique.

S'adapter en permanence

«On essaye de s'adapter à notre monde qui change, aux évolutions technologiques, digitales, écologiques, etc. On tâche de rester très proche du terrain, de discuter avec les gens pour voir ce qui les fait évoluer dans la vie, quels sont leurs attentes, leurs ambitions dans leurs projets professionnels, personnels afin d'adapter notre offre», ajoute la présidente de la CSL.

Avec la pandémie de coronavirus, tous les cours ont dû basculer en digital. «À l’avenir, l’offre de formation digitale sera développée pour proposer à la fois des modules en présentiel et à distance. Avec la crise, toutes nos formations ont basculé en distanciel mais on tient quand même toujours à nos cours en présentiel», ajoute Nora Back.

(mme/L'essentiel)