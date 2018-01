Que faire ce week-​​end au Luxembourg?

2MANYDJS se produisent à l'Atelier

Au printemps dernier, Stephen et David Dewaele, épaulés par d’autres musiciens, avaient impressionné le public luxembourgeois avec le dernier projet de leur groupe Soulwax, entité dans laquelle la musique est entièrement tournée vers le live. Deux ans plus tôt, les deux frères avaient fait danser et lever les bras de leurs fans, calés derrière leurs platines. C’est dans cette même configuration, et le pseudo 2manydjs, avec lequel ils ont popularisé les bootlegs au début des années 2000, que les Belges reviennent au Grand-Duché. Les DJ seront précédés sur scène par Isaac Daugny et Bazar Eclectique.

Vendredi, 22 h, à l’Atelier, à Luxembourg-Ville.

Entrée: 28 euros.

Expo Creativ Luxembourg

Ce week-end, plus de 120 exposants sont présents à l’Expo Creativ. Ils y présenteront tout un tas d'articles pour bricoler. Les stands à Luxexpo The Box vont crouler sous la laine, le papier, les tissus, les perles, les boutons, les pierreries… pour le plus grand bonheur des amateurs de loisirs créatifs. Le salon ne sera pas que l’occasion de se fournir en matériel, mais également des ateliers permettront d’élargir son savoir-faire et de découvrir des tendances.

Vendredi, de 14 à 19 h.

Samedi, de 10 à 19 h.

Dimanche, de 10 à 18 h, à Luxexpo The Box.

Visiter en s’amusant

Samedi, à 14 h, lors d’une visite guidée à la Villa Vauban, les enfants de 3 à 6 ans pourront observer à la loupe les œuvres, toucher certains tableaux et dessiner en s’inspirant des expos. Réservation à faire à visites@2musees.vdl.lu.

Snaaserie - Rave The Capital

Avec une vingtaine d’artistes et DJ drum’n’bass et bass music, qui se produiront près de huit heures durant, les ravers vont pouvoir s’éclater ce week-end!

Vendredi, 22 h, au Lenox Club, à Luxembourg-Ville.

Entrée: 17 euros.

Soho meets Housedeluxe

Le prestigieux label Luxembourg Housedeluxe est de retour pour vous offrir le plein de bonnes vibes et de sonorités house.

Samedi, 22 h, au Soho, à Luxembourg-Ville.

Entrée: libre.

WAY Music ***Opening 2018***

Karla Böhm, du label belge Sous:sol Records, sera aux platines avec Gregor Heat, Chris Allen, Tom Couz, Olexa et Lawrens pour une soirée spéciale techno.

Samedi, 22 h 30, au Spot 48, à Luxembourg-Ville.

Entrée: 5 euros.

L’histoire sera réécrite

Samedi, les jeunes pourront écrire une histoire avec des images du passé au Centre national de l’audiovisuel, lors du Youth Corner. L’atelier pour les 6 à 10 ans aura lieu à 10 h et celui pour les 10 à 14 ans à 14 h.

Cathy Krier au théâtre

Dimanche, à partir de 17 h, au Grand Théâtre, la pianiste luxembourgeoise Cathy Krier se produira dans la pièce «Funeral Blues - The Missing Cabaret», mise en scène par Olivier Fredj et produite par les Théâtres de la ville de Luxembourg.

(e.s.)