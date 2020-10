Des communes cherchent toujours à fusionner

Les communes du Luxembourg sont toujours invitées à fusionner, afin d’atteindre la taille critique de 3 000 habitants, fixée il y a plusieurs années. «Cette règle tient toujours», indique une porte-parole du ministère. Ce dernier «accompagne les communes pendant toute la procédure de fusion. Cela consiste à conseiller et à assister les responsables communaux dans leurs démarches et à rédiger les projets de loi».

Les projets de fusion «avancent bien quand les communes savent ce qu’elles veulent, ont des projets communs. Il faut aussi qu’il y ait une certaine conception en commun», note Emile Eicher, président du Syvicol, le syndicat des villes et des communes. «Il faut commencer par discuter de projets pas trop complexes, relativement faciles à réaliser», insiste celui qui est aussi bourgmestre de Clervaux. Il arrive que les fusions n’aboutissent pas faute d’entente entre les élus, mais Emile Eicher n’a «pas d’exemple de fusions qui se seraient mal passées». L’élu vante le principe des unions de communes, qui «apportent de la flexibilité». Actuellement, trois projets sont en route.

Wahl et Grosbous

L’union entre Wahl et Grosbous est «en cours de finalisation», selon le ministère de l’Intérieur. «Des ateliers sont actuellement organisés, la population semble intéressée», selon Paul Engel, bourgmestre de Grosbous. Il espère que le référendum pourra se tenir en 2021, pour une fusion effective en 2023. Mais «le processus prend du temps et je ne veux rien presser», affirme-t-il. Il précise qu’il sera important de conserver «l’identité des deux localités» de 1 050 et 1 100 habitants et que les deux groupes scolaires seront maintenus.

Waldbredimus et Bous

À Waldbredimus, le nouveau bourgmestre Thomas Wolter a l’intention de poursuivre le projet de fusion avec Bous, initié par ses prédécesseurs. «C’est en discussions depuis 2018, j’aimerais que cela se réalise avant les élections communales de juin 2023». Le calendrier est ambitieux, reconnaît l’édile, car il reste une partie de la procédure à effectuer, avant un référendum pour les deux communes concernées.

La Nordstad

Plus au nord, le projet Nordstad semble encore plus ambitieux, car il entend réunir cinq communes (Ettelbruck, Erpeldange-sur-Sûre, Schieren, Diekirch et Bettendorf), pour former un ensemble de 25 000 habitants. «Le processus a été ralenti par la crise, mais nous en avons profité pour peaufiner l’analyse», note Jean-Paul Schaaf, bourgmestre d’Ettelbruck. Il faut notamment «voir comment mettre en commun les salariés et leurs conventions collectives», note-t-il. Des forums participatifs se tiendront d’ici la fin de l’année. Les conseils communaux se prononceront de nouveau en 2021, puis Jean-Paul Schaaf espère organiser le référendum en 2022: «Si l’on rate l’échéance de 2023, ce sera plus compliqué juridiquement de réaliser la fusion au cours du prochain mandat».

(Joseph Gaulier/L'essentiel)