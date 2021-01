Dans son petit appartement de la capitale, qu'il partage avec sa maman venue spécialement du Portugal pour le soutenir, Jordan Lima, 24 ans, nous accueille sur ses deux jambes. Et même s'il soutient sa posture avec une canne, c'est déjà un petit miracle. Parce qu'il y a deux ans jour pour jour, le 6 janvier 2019, la vie du jeune homme a basculé après un simple saut dans la mer, sur une plage du Cap-Vert alors qu'il partage du bon temps en vacances avec quelques amis. «J'ai couru et plongé la tête la première. Mais l'eau s'est retirée, j'ai tapé le sol avec mon visage», raconte-t-il. Il se rend vite compte qu'il n'a plus de sensations, le sang coule de sa bouche, les cervicales sont fracturées.

Jordan est emmené en ambulance et hospitalisé, son état nécessite alors une «opération urgente». Son cas fait immédiatement réagir au Luxembourg où il réside, des proches du jeune homme appelant à l'aide pour le faire rapatrier. Le dossier bloque pour des raisons administratives jusqu'à ce que la Caisse Médico-Complémentaire Mutualiste (CMCM), sensibilisée par l'histoire alors relayée par L'essentiel, ne finance les 40 000 euros de prise en charge. Un avion français médicalisé le ramène au Grand-Duché où il passe immédiatement 10 jours en soins intensifs à la Zithaklinik. Puis il est accueilli au Rehazenter d'où il est sorti il y a quelques jours seulement après «un an et onze mois de thérapie intensive».

«Je me suis posé beaucoup de questions»

Alors même chancelant, et même s'il n'arrive pas à enfiler des chaussettes sans l'aide de sa maman, voir debout ce jeune homme fan de foot prend tout son sens. «Certaines fois c'était dur, je me suis posé beaucoup de questions, mais je suis quelqu'un de positif par nature», raconte-t-il. Il se souvient de l'accident, ce moment où seuls ses bras bougeaient un peu, avant l'étape en chaise roulante: «Tout mon corps était endormi. Je suis comme né une deuxième fois, je dois tout réapprendre, en rééducation j'étais comme un bébé». Même s'il passe encore quatre demi-journées à l'hôpital chaque semaine, Jordan Lima a appris beaucoup de ce drame qui l'a frappé à 22 ans, en pleine insouciance.

«À l'hôpital j'ai vu des gens dans un état bien pire que le mien, ça m'a changé le regard, sur moi, sur plein de choses». L'heure n'est pas encore à la vie normale, le jeune homme préfère même ne plus se projeter. Boulot, voiture, sport, chaque chose en son temps. Deux ans après l'accident, Jordan profite de l'instant pour remercier encore la CMCM, les soignants et tous ceux qui l'ont aidé à surmonter l'épreuve. «Ils m'ont sauvé la vie», dit-il en cherchant le regard de sa maman.

