L'employée avait demandé 120 000 euros au Portugal

«L'employée de ménage a t-elle été au tribunal par principe ou pour l'argent? », se demande António Gamito, l'ambassadeur du Portugal au Luxembourg. L'État portugais a été condamné le 3 février dernier par le tribunal du travail à payer plus de 20 000 euros à une ex-employée de ménage de son ambassade au Grand-Duché, pour licenciement abusif.

Si elle indique qu'elle ne fera pas appel de cette décision (sauf si la partie adverse effectue un recours), l'ambassade du Portugal au Luxembourg souligne que l'employée avait demandé plus de 123 000 euros dans sa requête, ce que L'essentiel est en mesure de confirmer. La somme se divisait en quatre parties: 57 401 euros pour le dommage matériel, 50 000 euros pour le dommage moral, 9 566 euros d'indemnités de départ, 6 377 euros d'indemnités de préavis, et 96,63 euros d'indemnités pour congés non pris.

Un point doit encore être tranché

«Nous avions en parallèle engagé une procédure extrajudiciaire avec l'ancienne employée, où nous lui proposions un dédommagement de 35 000 euros, affirme l'ambassadeur. Mais elle a préféré suivre la procédure au tribunal jusqu'au bout. Elle se retrouve donc à être moins bien indemnisée». L'OGBL, qui soutient sa membre devant le tribunal, n'était pas joignable jeudi pour le confirmer.

Dans cette affaire, un point doit encore être tranché par le tribunal. Ayant une ancienneté de plus de 10 ans (en l’occurrence 25 ans), l'ex-employée a droit en principe à une indemnité compensatoire de préavis de six mois, équivalent à six mois de salaire. Mais d'éventuelles indemnités de chômage touchées par la requérante doivent être déduites de cette indemnité. En sachant que la plaignante a confirmé avoir entretemps introduite une telle demande, en expliquant que son époux est tombé malade, de sorte que sa famille ne disposait plus de moyens financiers suffisants pour subvenir à ses besoins. La prochaine audience aura lieu le 16 mars prochain.

