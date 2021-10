Squid Game pour Halloween, «une folie jamais vue»

Halloween, c’est ce week-end et l’édition 2021 a déjà une saveur toute particulière. «Les gens ont besoin de s'amuser, c'est la première fête depuis le début de la pandémie», relève Jean-Baptiste Marx, gérant de Party Days, à Foetz. Dans son magasin, l’esprit d’Halloween est total, avec une zone dédiée, à l’américaine, que l’on prépare «dès le 15 août». Pourtant cette année, un raz-de-marée a submergé le marché avec le succès de la série Squid Game, sur Netflix. Prenant même de court les professionnels.

«Un buzz imprévisible. Une folie jamais vue», répond Jean-Baptiste Marx. Si le clown tueur, la famille Adams, les zombies, sorcières ou autres classiques ont encore la cote, cette année c’est clair, les clients veulent leur tenue ou masque Squid Game. Au point d’atteindre les ruptures de stock. «Ça arrive au compte-gouttes, on fait des commandes d'urgence. On a reçu jeudi une centaine de masques mais tout est déjà réservé à l'avance», confirme Sylvain Boucherat, gérant de Partyshop à Hollerich.

Gros succès chez les enfants et ados

Les fournisseurs sont mobilisés et les livraisons se font en express. Chez Partyshop «80% des produits viennent d’Asie», le reste d’Europe ou du Maghreb. «On a la chance d'avoir des fournisseurs sérieux et très réactifs, qui peuvent sentir ce genre de tendances et produire en temps et en heure», note-t-on chez Party Days. L’engouement autour des costumes Squid Game est notamment très fort chez les enfants et ados selon les commerçants luxembourgeois. Étonnant pour une série interdite aux moins de 16 ans mais dont la violence colle plutôt bien à l’imaginaire d’Halloween.

«Il y a de plus en plus d'engouement pour la fête d'Halloween», glisse Jean-Baptiste Marx, mais plus globalement c’est tout le marché du déguisement qui a retrouvé le sourire cette année: «Je pense qu'on a fait plus du double du chiffre d'affaires qu'on aurait fait en 2019». Même constat pour Sylvain Boucherat a Hollerich: «Les gens ont envie de faire la fête. Les bars et sociétés ont envie de refaire des soirées à thèmes, les enfants refont des anniversaires déguisés ou des bals…». Et vous serez nombreux à jouer le jeu ce 31 octobre. Façon «Squid Game»… ou pas.

(sl/L'essentiel)