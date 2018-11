«Il y a énormément de talents au Luxembourg»

«L’essentiel»: Cela faisait longtemps que vous travailliez dans le sens d’une seconde étoile. Que ressentez-vous?

Cyril Molard (Ma Langue Sourit, à Oetrange): On essaie d’avancer et de faire du mieux possible. Après, les gens voient qu’on avance et se disent qu’on va vers quelque chose.

Quelles émotions vous ont traversé lundi soir au moment de l’annonce?

J’étais très touché. Cette année, j’ai vécu des moments dramatiques. J’ai beaucoup pensé à ma mère, que j’ai perdue cet été. Nous étions très proches. J’étais vraiment bouleversé sur scène.

C’est un grand moment pour la gastronomie luxembourgeoise, avec un second restaurant double étoilé.

Je suis très content qu’on fasse enfin le focus sur le Luxembourg. Il fallait mettre les projecteurs sur le Grand-Duché. Il y a énormément de talents ici et les gens ne le savent pas assez.

Quels sont vos projets?

On va continuer à bosser. Mais sans changer, ni augmenter les tarifs. On a été récompensés pour le gros travail effectué. On va progresser et donc continuer à beaucoup travailler pour y arriver.

(Recueilli par Patrick Théry/L'essentiel)