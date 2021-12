Freelander's et Citabel unissent leurs forces

Les groupes Freelander’s et Citabel ont annoncé dans un communiqué «leur rapprochement stratégique». Les enseignes luxembourgeoises, spécialisées dans la vente d’articles et d’équipements sportifs, vont être réunies sous une entité commune, à partir du 1er janvier 2022.

«Chacune des marques reste indépendante, garde son identité et ses propres magasins, et tout est regroupé dans un même groupe», développe Jérémie Heriaud, responsable marketing et communication de Freelander’s. Sans communiquer plus en détail sur les aspects concrets de ce rapprochement, Freelander’s et Citabel - respectivement six et quatre points de vente au Luxembourg - expliquent vouloir «offrir une gamme encore plus grande et complète à (leur) clientèle tout en bénéficiant de synergies dans un environnement de plus en plus compétitif».

Entreprise familiale fondée en 1989, Freelander's est une référence au Luxembourg dans les segments du fitness, des activités «outdoor» et du «sport fashion». Quant à Citabel, la société fondée il y a 40 ans est leader dans la vente d'équipements de sport dans plusieurs domaines: le running, le football, l’athlétisme, les sports d'hiver, le golf ou encore l'équitation.

(L'essentiel)