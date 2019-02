Un écart de 15°C entre le matin et l'après-​​midi

Ce week-end, la petite écharpe du matin devrait rester au placard dans le courant de l'après-midi. En effet, MeteoLux annonce pour samedi -2 degrés et «du brouillard givrant» en matinée, qui laisseront place au fil de la journée à un temps «beau et sec». Et il fera même jusqu'à 13 degrés! Vous avez bien compté, un écart de 15 degrés est attendu. Et ce sera exactement la même chose pour dimanche, avec en prime «un soleil radieux».

Mais cette douceur a un revers pour la qualité de l'air. Une alerte orange à la pollution aux particules fines est émise pour tout le Luxembourg, dès ce vendredi, et perdurera samedi. On vous rappelle que dans ces conditions, il est préférable de laisser la voiture au garage et même de limiter les efforts physiques prolongés en extérieur.

(nc/L'essentiel)