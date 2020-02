«J'ai posé ma main sur lui et j'ai vu qu'il était décédé»

«Nos transports étaient des wagons de bestiaux, les gens pleuraient, les bébés criaient et les plus fragiles s'effondraient... Quand les portes se sont fermées, la misère a commencé», d'une voix tremblante presque usée par la force des années, surtout par son passé, Gerd Klestadt a livré son histoire devant quatre classes de jeunes de troisième du collège Albert LeBrun de Longwy, vendredi.

Le résident luxembourgeois avait 11 ans quand il a été transporté dans le camp de Westerbork (Pays-Bas) en 1943 avec ses parents et son frère cadet. Un an après, ils sont internés dans un camp de concentration du nord de l'Allemagne, Bergen-Belsen, où ils resteront 14 mois, jusqu'à la Libération (C'est dans ce camp d'extermination qu'Anne Frank et Margot, sa sœur ont été déportées). Mais deux mois avant, le 4 février 1945, le petit garçon fait face à une épreuve inimaginable. «On dormait côte à côte la nuit pour se réchauffer. Quand le matin, je me suis réveillé à côté de mon père, comme d'habitude. J'ai posé ma main sur son corps et j'ai vu qu'il était décédé».

«Ne pas oublier»

L'homme, usé par le travail aux champs, avait 45 ans. «Son seul crime a été d'être juif», raconte Gerd. Dans le camp de la mort, le jeune garçon devait séparer le cuir du reste des chaussures des «cadavres». En l'absence de crématorium ou de tombe, il était parfois obligé de «porter les corps sous des arbres». Selon lui, c'est l'odeur des cadavres qui leur a permis d'être libérés.

Le 1er février, cela a fait 76 ans que le petit garçon de l'époque a été emmené dans un camp. Aujourd'hui, à 88 ans, le résident à Belvaux a une «mission», témoigner devant les jeunes, «c'est une obsession» pour un «devoir de mémoire» à réaliser auprès d'eux pour «ne pas oublier» car ce seront les voix de demain.

Résurgence de haine

Le monde a célébré les 75 ans de la libération d'Auschwitz, mais pour Gerd Klestadt le monde n'a rien appris de cet évènement. «Quand on voit la Méditerranée, elle est devenue le deuxième cimetière de l'Europe (NDLR: migrations) et le massacre au Rwanda». «Il y a une résurgence de haine, d'amertume, d'antisémitisme et d'islamophobie, observe-t-il. Le racisme est en train de monter».

Sa solution reste «la parole». «S'il se passe un évènement, il ne faut pas juste dire, "ce n'est pas bien", il faut parler et convaincre l'autre». Malgré son passé très lourd, l'homme a aujourd'hui construit sa famille et a quatre petits enfants. «C'est ma revanche contre Hitler, car nous, nous sommes revenus des camps».

(mm/L'essentiel)