Ils ont remporté un jeu télé en Allemagne

Décidément, les jeunes du Luxembourg brillent sur les chaînes de télévision des pays voisins. Après Naomi, finaliste de «The Voice Kids» sur TF1, ce sont trois écoliers de Dudelange, Kara Dominique, Elisa Lima et Pierre Vesque, qui ont remporté le jeu télé «1, 2 oder 3» sur la chaîne pour enfants Kika, dimanche. Une victoire qui a été longue à se dessiner en raison de la pandémie de Covid, raconte la commune de Dudelange, dans un communiqué publié ce lundi.

En effet, l'institutrice Françoise Back avait déjà inscrit sa classe de 4e de l'école Boudersberg en 2019. L'émission devait être enregistrée au printemps dans les studios Bavaria de Munich. Finalement, les élèves ont dû attendre, en raison des mesures antipandémie, le 3 septembre, pour se retrouver devant les caméras. Et seuls les trois jeunes candidats et leur accompagnatrice ont pu faire le déplacement, leurs camarades n'ayant pas pu venir, toujours à cause du coronavirus.

«Pourquoi le castor a-t-il la queue plate?»

Une fois en plateau, les Dudelangeois ont fait face à des concurrents allemands et autrichiens. Le principe de l'émission est simple. Des questions de culture générale sont posées aux candidats. Sur trois écrans, trois réponses possibles, illustrées en BD. Les enfants doivent sauter devant l'écran sur lequel se trouve la réponse qu'ils pensent juste. Les concurrents du Luxembourg ont notamment dû répondre à des questions comme «pourquoi le castor a-t-il la queue plate», «qu'est ce que le Schuhplattler» (NDLR: une danse du tyrol) ou encore «pourquoi un disque vinyle est-il constellé de sillons».

En tête pendant presque toute l'émission, l'équipe de Dudelange a été rejointe par son adversaire autrichienne à la toute dernière question et les deux ont été déclarées gagnantes. Les enfants sont revenus au Grand-Duché avec 280 euros, une petite surprise et la mascotte Piet Flosse qui a pris place dans l'école Boudersberg. Une petite réception sera organisée par la commune en l'honneur des gagnants. Et d'ici là, il sera possible de revoir l'émission à laquelle ils ont participé. Elle sera rediffusée par la chaîne ZDF, le samedi 17 octobre, à 7h55.

Voici à quoi ressemble l'émission allemande «1, 2 oder 3»:

(jw/L'essentiel)