La culture pour sensibiliser à l'environnement

Le festival Waterwalls ouvrira ses portes pour la toute première fois samedi, le long de la Sûre. «Tout l'été, des créations contemporaines d'artistes nationaux serviront de cadre aux performances artistiques qui se dérouleront sur cinq scènes ouvertes», présente Séverine Zimmer, coordinatrice du festival.

Waterwalls Festival

Esch-sur-Sûre. Du 17 juillet au 25 septembre. Esch-sur-Sûre. Du 17 juillet au 25 septembre. waterwalls.seibuehn.lu

Les installations se trouvent à proximité des quatre barrages en aval du grand barrage et d'un cinquième, le long de la vallée de la Sûre. «L'idée est de découvrir ces cinq installations éphémères, conceptualisées pour le lieu. Certaines sont interactives, d'autres vont accueillir des performances, le tout dans le but de sensibiliser les publics sur la production artistique et ses aspects de consommation de la culture en se reposant sur les principes de l'économie circulaire», ajoute-t-elle.

Au programme pendant plus de deux mois: musique, chant, théâtre, lectures, expériences musicales et sonores, mais aussi forums d'échanges. Ce week-end, un atelier participatif est prévu pour finir l'installation d'un projet en colorisant une partie de la canopée. En parallèle, le Naturpark organise une exposition temporaire qui aborde une approche d'observation consciente à l'encontre de notre planète. Les installations resteront tout le temps du festival et accueilleront une soixantaine d'artistes.

