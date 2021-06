«Contenter piétons et cyclistes n’est pas facile»

La circulation cycliste et piétonne va être réorganisée dans le parc municipal de la capitale à partir du 16 juin, ont indiqué les échevins Serge Wilmes (CSV) et Patrick Goldschmidt (DP), ce mercredi. Une nécessité considérant «les réclamations sur le sujet», reconnaît ce dernier. «Fort heureusement, nous n’avons jamais eu d’accident, mais il était important de sécuriser le tout, compte tenu de la fréquentation en hausse dans le parc», poursuit-il.

Concrètement, des chemins seront réservés aux cyclistes, d’autres aux piétons en plus de voies mixtes. De nouveaux marquages ont été mis en place.

«Si c’était facile, les Verts l’auraient fait»

Ce qui apparaît à première vue comme un simple aménagement municipal est en fait un sujet politique bien plus clivant, sur fond de rivalité entre la coalition DP-CSV dans la capitale et le parti Déi Gréng. Pour mémoire, le ministre écologiste de la Mobilité, François Bausch, avait demandé plus d’efforts sur la mobilité douce de la part des communes, arguant que la logique du tout-voiture datait «du siècle dernier».

Des propos qui avaient été accueillis très froidement par les élus de la capitale. Des mois plus tard, la plaie est toujours ouverte. «Cet aménagement est le premier pas d’un plus vaste projet. Les discussions ont été longues. Contenter piétons et cyclistes n’est pas chose facile. Si cela l’était, les Verts, qui ont été responsables de la mobilité pendant des années, l’auraient fait», lance M. Goldschmidt.

À l’avenir, la capitale envisage de faciliter la cohabitation sur le boulevard Prince Henri, voire d’élargir les voies dans le parc municipal.

(Thomas Holzer/L'essentiel)