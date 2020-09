Le Covid va-​​t-​​il booster l'école à la maison?

Certaines familles s'interrogent. Face au risque du Covid, pourquoi ne pas se laisser tenter par l'école à la maison pour ses enfants? Katy Zego, fondatrice de l'association ALLI (Association luxembourgeoise pour la liberté d'instruction) indique avoir reçu des demandes d'informations de parents, à quelques jours de la rentrée scolaire. «Soit ils ont pris le temps d'y réfléchir pendant l'été, soit ils s'y prennent à la dernière minute», note-t-elle.

Pour rappel, les parents qui veulent franchir le pas doivent faire une demande auprès de leur commune et de l'inspecteur d'arrondissement qui procédera ensuite à un suivi régulier. «J'ai entendu dire par une famille que selon leur inspecteur, il y a eu beaucoup plus de demandes cette année», confie-t-elle. En cette rentrée scolaire, les élèves qui suivront un enseignement à domicile seront-ils donc plus nombreux en raison du Covid? Il est trop tôt pour le dire, puisque le ministère de l'Éducation ne dispose pas encore de données. Mais les chiffres du ministère pour l'année scolaire 2019/2020 montrent que l'école à la maison n'a pas bénéficié d'un effet Covid.

«Rassurés»

Ainsi, à l’enseignement fondamental public, 117 élèves ont suivi l’enseignement à domicile en 2019/2020, contre 113 en 2018/2019. En ce qui concerne l’enseignement secondaire public, 35 élèves ont suivi l’enseignement à domicile en 2019/2020, contre 39 en 2018/2019. Catherine* et son mari, qui habitent au Luxembourg, n'ont de leur coté pas eu besoin du Covid pour instruire leur fils à la maison. Ils ont ainsi pris cette décision il y a plusieurs années pour leur enfant, aujourd'hui âgé de 10 ans. «Nous sommes rassurés de ne pas devoir envoyer notre fils à l'école dans cette période de crise sanitaire», note Catherine.

Le couple explique avoir fait le choix de l'enseignement à domicile pour «préserver la curiosité et le désir d'apprendre» de leur fils, et pour sortir du système de notes, «pas vraiment utile». «Il n'y a pas de journée type et pas vraiment d'horaires, explique Catherine. Nous proposons un programme d'apprentissage à notre fils, et il décide ce qu'il veut faire, en fonction de ce qui l'intéresse».

Compromis financiers

L'enseignement à la maison demande évidemment de libérer du temps. Catherine travaille en indépendante et son mari est actuellement sans emploi pour s'occuper de leur fils à plein temps. En outre, il est nécessaire de faire des compromis financiers. «Nous avons vendu une maison, et avons acheté un camping-car pour partir en voyages, indique la mère de famille. Mais leur fils unique, qui n'a donc pas de camarades de classe, ne se sent-il pas isolé? Catherine explique qu'il fait des activités extrascolaires, et qu'il se lie facilement d'amitié avec des voisins.

Pour les prochaines années, elle note que leur fils pourra passer le bac en candidat libre. Et qu'il pourra ensuite mener des études supérieures, s'il en a envie. «Je ne pense pas qu'il sera désorienté à l'université», estime la mère de famille. Il aura en effet déjà pris l'habitude d'être autonome».

*Le prénom a été modifié.

(ol/L'essentiel)